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Скончался заслуженный артист РСФСР, танцор Валентин Захаров

Егор Провоторов
Общество
Скончался заслуженный артист РСФСР, танцор Валентин Захаров
Фото: Pexels

Скончался заслуженный артист РСФСР, советский и российский танцор Валентин Захаров, некролог был опубликован в среду, 9 ноября, на сайте Кубанского казачьего хора.

— Из всех ярких творческих личностей коллектива Захаров – ярчайший! Звездный солист. Блистательный и непревзойденный, — говорится в траурном сообщении, опубликованном на сайте коллектива.

Вместе с Кубанским казачьим хором Захаров получил мировое признание после победы коллектива в 1975 и 1984 годах на Всероссийских смотрах государственных русских народных хоров. Они выступали на всех континентах Земли, и везде именно заслуженный артист РСФСР становился любимцем публики.

Коллеги по цеху вспоминают скончавшегося певца как очень отзывчивого и доброго человека, который отдавался любимому делу всей душой. Выступления Захарова, по словам очевидцев, из раза в раз были праздником для зрителей.

Накануне в возрасте 76 лет скончался основатель и фронтмен шотландской рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти. Причиной смерти артиста стала эмфизема легких.

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