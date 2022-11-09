«Стресс и тревожность»: психиатр Ульяненко назвал причины нервного зуда

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Хронический стресс и эмоциональная нестабильность могут вызывать неприятный симптом — нервный зуд кожи. Врач-психиатр Виталий Ульяненко рассказал «Вечерней Москве», по какой причине возникает данный симптом и может ли он быть опасен для здоровья.

По словам специалиста, нервный зуд кожи может появиться из-за ряда нарушений психоэмоционального состояния человека.

— Нервный зуд является психологическим проявлением стресса и тревожности. У человека возникает навязчивое желание делать расчесы на коже. Также в силу нарушений вегетативной нервной системы в теле могут возникнуть неприятные ощущения. Более того, это могут быть навязчивые идеи при аутоагрессии. При таком заболевании человек выражает свои негативные эмоции сам на себя и успокаивается, — объяснил Ульяненко.

Эксперт посоветовал обратиться к специалистам, сдать анализы и выявить причину, чтобы начать необходимое лечение:

— В первую очередь нужно обратиться к врачу-терапевту или дерматологу и пройти обследование. Когда эти специалисты говорят, что никаких проблем со здоровьем не найдено, необходимо обратиться к психотерапевту.

Собеседник «ВМ» рассказал, может ли нервный зуд являться признаком серьезных заболеваний психики.

— Нервный зуд не может быть предвестником серьезных заболеваний психики. Обычно этот симптом сигнализирует о неврозе. А он является следствием тревожности и эмоциональной нестабильности, — заверил Ульяненко.

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