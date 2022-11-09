Полина Гагарина рассказала о сложностях жизни с психическим расстройством

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Российская поп-исполнительница Полина Гагарина на днях сделала неожиданное признание. В личном блоге в одной из социальных сетей артистка рассказала, что столкнулась с психическим расстройством.

Певица давно завоевала признание и любовь публики. Однако оказалось, что за фасадом успешной жизни скрывались серьезные проблемы с ментальным здоровьем. Гагарина призналась, что некоторое время назад была подвержена паническим атакам, которые «накатывали» с определенной периодичностью на протяжении четырех лет.

— Никому этого не пожелаю и сочувствую людям, которые это переживают сейчас, — написала артистка, слова которой приводит ФАН.

При этом о причинах расстройства исполнительница хита «Спектакль окончен» говорить не стала. Однако она заверила, что панические атаки могут прекратиться в любой момент, буквально «по щелчку».

В начале июля Полина Гагарина поделилась неожиданным откровением об экс-супруге, фотографе Дмитрии Исхакове. Она назвала бывшего мужа очень классным партнером за то, что тот не стал подавать на артистку в суд и согласился подписать мировое соглашение, которое регламентирует его общение с дочкой Мией.