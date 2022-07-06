«Он очень классный муж»: Гагарина поделилась неожиданным откровением об экс-супруге

Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

У певицы Полины Гагариной еще зимой получилось добиться определенного взаимопонимания с экс-мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым: он не стал подавать на артистку в суд и согласился подписать мировое соглашение, которое регламентирует его общение с дочкой Мией.

Тогда многие поклонники похвалили бывших супругов за налаживание отношений ради ребенка. Гагарина и Исхаков начали поддерживать и начинания друг друга. Сначала в соцсети у фотографа заметили упоминания новой песни звезды, а затем мужчина появился на концерте артистки вместе с дочерью. Теперь же Гагарина прорекламировала в соцсети авторский курс Дмитрия по фотографии и заодно неожиданно тепло отозвалась о нем самом.

— Мой бывший муж выпустил курс фотографии, очень крутой. Я предлагаю вам записаться на него и послушать это самим с середины июля. Он правда очень классный — и муж, и курс, — заявила знаменитость, передает портал «7дней.ru».

В июне экс-муж Гагариной возмутился ее новой песней о себе. Развод певицы произошел зимой 2020 года, но градус напряжения в ее отношениях с экс-супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым, до сих пор не упал. Накануне артистка выпустила новый трек под названием «Вода». Песня посвящена истории о расставании и любовной драме.

После развода с Исхаковым артистка засекретила личную жизнь и не делится новостями о новых романах. На светские мероприятия она приходит одна, хотя и говорит в интервью, что ее «сердце занято». По слухам, Гагарина уже давно тайно встречается с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым. Их много раз видели вместе на свиданиях, но Полина не раскрывает статуса их отношений.