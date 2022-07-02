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Бывший муж Гагариной воссоединился с певицей на ее концерте

Юлия Курганова
Общество
Бывший муж Гагариной воссоединился с певицей на ее концерте
Фото: YouTube / Осторожно: Собчак

Певица Полина Гагарина наконец-то оставила в прошлом все конфликты с экс-супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым. Они стали настолько мирно общаться, что бывший муж даже посетил выступление артистки.

Очевидцы заметили Дмитрия в ресторане на территории «Крокус Сити», где пела Гагарина: он сидел в компании их пятилетней дочери Мии и, кажется, чувствовал себя вполне комфортно, сообщается на портале «7дней.ru».

В июне экс-муж Гагариной возмутился ее новой песней о себе. Развод певицы произошел зимой 2020 года, но градус напряжения в ее отношениях с экс-супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым, до сих пор не упал. Накануне артистка выпустила новый трек под названием «Вода». Песня посвящена истории о расставании и любовной драме.

После развода с Дмитрием Исхаковым артистка засекретила личную жизнь и не делится новостями о новых романах. На светские мероприятия она приходит одна, хотя и говорит в интервью, что ее «сердце занято». По слухам, Гагарина уже давно тайно встречается с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым. Их много раз видели вместе на свиданиях, но Полина не раскрывает статуса их отношений.

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