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«Сколько же можно?!»: экс-муж Гагариной возмутился ее новой песней о себе

Юлия Курганова
Общество
«Сколько же можно?!»: экс-муж Гагариной возмутился ее новой песней о себе
Фото: mosreg.ru

Развод певицы Полины Гагариной произошел зимой 2020 года, но градус напряжения в ее отношениях с экс-супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым, до сих пор не упал. Накануне артистка выпустила новый трек под названием «Вода». Песня посвящена истории о расставании и любовной драме.

Звезда спела: «Эта вода уже утром превратится в прошлое, которое еще вчера было настоящим. А значит, я отпускаю тебя сегодня со словами «спасибо и прощай!».

Исхаков решил, что бывшая жена посвятила эту композицию ему. Его это возмутило настолько, что он решил поделиться своим негодованием с пользователями. Фотограф недоволен, что Гагарина продолжает использовать тему их расставания для вдохновения в творчестве. Он больше не хочет слушать песни с текстом о себе, передает издание «7дней».

— Ну что, любимая бывшая выпустила еще один хит про меня. Сколько же можно?! — возмутился фотограф.

В конце мая Гагарина вышла на связь с поклонниками с неожиданным посланием. Она поделилась кадрами, на которых демонстрирует на себе роскошное свадебное платье, тем самым спровоцировав слухи о своем скором замужестве.

После развода с фотографом Дмитрием Исхаковым артистка засекретила личную жизнь и не делится новостями о новых романах. На светские мероприятия она приходит одна, хотя и говорит в интервью, что ее «сердце занято». По слухам, звезда уже давно тайно встречается с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым. Их много раз видели вместе на свиданиях, но Полина не раскрывает статуса их отношений.

Полина Гагарина Дмитрий Исхаков Песни
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