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 «Я сказала «Да!»: Гагарина спровоцировала слухи о скором замужестве

Юлия Курганова
Общество
 «Я сказала «Да!»: Гагарина спровоцировала слухи о скором замужестве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Певица Полина Гагарина вышла на связь с поклонниками с неожиданным посланием. Она поделилась кадрами, на которых демонстрирует на себе роскошное свадебное платье.

— Уж замуж невтерпеж, — подписала фото артистка.

— Я сказала «Да!»... Но не от всего сердца, — говорит звезда в коротком ролике, который разместила в Сети.

 «Я сказала «Да!»: Гагарина спровоцировала слухи о скором замужестве Фото: соцсети

Поклонники певицы в растерянности: то ли поздравлять Гагарину с помолвкой и скорой свадьбой, то ли это всего лишь шутка.

После развода с фотографом Дмитрием Исхаковым артистка засекретила личную жизнь и не делится новостями о новых романах. На светские мероприятия она приходит одна, хотя и говорит в интервью, что ее «сердце занято». По слухам, звезда уже давно тайно встречается с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым. Их много раз видели вместе на свиданиях, но Полина не раскрывает статус их отношений.

В конце апреля Полина Гагарина прокомментировала многочисленные слухи о личной жизни. В одной из социальных сетей артистку спросили, занято ли сейчас ее сердце.

замужество Полина Гагарина
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