Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Сердце занято»: Полина Гагарина ответила на вопрос о личной жизни

Полина Долганова
Общество
«Сердце занято»: Полина Гагарина ответила на вопрос о личной жизни
Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Российская певица Полина Гагарина прокомментировала многочисленные слухи о своей личной жизни.

В одной из социальных сетей артистку спросили, занято ли сейчас ее сердце.

— Всегда занято! Там живет любовь к детям, к музыке, к людям, — цитирует ответ звезды издание 7Дней.ru.

До этого певица состояла в отношениях с известным фотографом Дмитрием Исхаковым. Они развелись осенью 2020 года после шести лет брака. У пары есть общая дочь Мия. Также Исхаков тепло относится к сыну певицы от первого мужа — актера Петра Кислова.

Весной Дмитрий Исхаков впервые после развода рассказал об отношениях с Полиной Гагариной, назвав их сложными. По его словам, после развода Гагарина уволила его из своей команды, так что по работе они не пересекаются, а общаются исключительно по вопросам, связанным с дочерью.

При этом Исхаков 16 сентября подал в суд на свою бывшую жену Полину Гагарину. Экс-муж добивается от певицы урегулирования законного времени общения с детьми. По ее словам, он пытался договориться с артисткой мирно, однако это не привело ни к каким результатам.

Полина Гагарина любовь Отношения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Все мнения
О проекте