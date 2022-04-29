«Сердце занято»: Полина Гагарина ответила на вопрос о личной жизни

Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Российская певица Полина Гагарина прокомментировала многочисленные слухи о своей личной жизни.

В одной из социальных сетей артистку спросили, занято ли сейчас ее сердце.

— Всегда занято! Там живет любовь к детям, к музыке, к людям, — цитирует ответ звезды издание 7Дней.ru.

До этого певица состояла в отношениях с известным фотографом Дмитрием Исхаковым. Они развелись осенью 2020 года после шести лет брака. У пары есть общая дочь Мия. Также Исхаков тепло относится к сыну певицы от первого мужа — актера Петра Кислова.

Весной Дмитрий Исхаков впервые после развода рассказал об отношениях с Полиной Гагариной, назвав их сложными. По его словам, после развода Гагарина уволила его из своей команды, так что по работе они не пересекаются, а общаются исключительно по вопросам, связанным с дочерью.

При этом Исхаков 16 сентября подал в суд на свою бывшую жену Полину Гагарину. Экс-муж добивается от певицы урегулирования законного времени общения с детьми. По ее словам, он пытался договориться с артисткой мирно, однако это не привело ни к каким результатам.