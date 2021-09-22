Полина Гагарина ответила на судебный иск бывшего мужа

Фото: instagram/gagara1987

Фотограф Дмитрий Исхаков 16 сентября подал в суд на свою бывшую жену Полину Гагарину. Экс-муж добивается от певицы урегулирования законного времени общения с детьми. Ответ на судебный иск Полина Гагарина опубликовала в своем Instagram.

— На премии GQ меня спросили: «Каким не должен быть мужчина?». Так вот, я считаю, что мужчина не должен быть злым, мстительным, малодушным, двуличным, скупым и лживым. У меня перед глазами настоящий пример доброго, умного, рассудительного мужчины. Сын, надеюсь, с годами ты не растеряешь этих качеств, а приумножишь их, — написала певица в своем посте с хештегом «читайте между строк».

У Дмитрия Исхакова и Полины Гагариной в браке родилась дочь Мия, а также пара воспитывала Андрея — сына Полины от первого брака с Петром Кисловым. Ранее Исхаков заявлял, что бывшая супруга не дает ему встречаться с четырехлетней дочерью.

Пара развелась в конце осени 2020 года, спустя шесть лет брака. После развода Полина Гагарина вывезла детей на отдых на Мальдивы, несмотря на запрет отца. Певица обещала, что «никогда не будет препятствовать свиданиям отца с ребенком».



Весной Дмитрий Исхаков впервые прокомментировал развод с певицей, назвав прошлые отношения сложными. Также Гагарина уволила его из своей команды, по работе они не пересекаются.