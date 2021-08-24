Исхаков пожаловался на условия общения с дочерью от Гагариной

Фото: instagram.com/isxakov

Бывший муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков посетовал, что певица усложняет ему общение с их общей дочерью Мией.

По его словам, Гагарина выставила ему ряд условий. Он заявил, что его не устраивает такое положение дел, когда ему приходится постоянно просить разрешения на встречу с ребенком.

— Мне в самом страшном сне никогда не приснилось бы, что мне придется постоянно спрашивать разрешения, чтобы увидеть дочь, — приводит слова фотографа ФАН.

Экс-супруг звезды не уточнил, какие именно условия доставляют ему неудобства в общении с ребенком.

При этом Гагарина ранее отказалась обсуждать развод с фотографом Дмитрием Исхаковым, так как с уважением относится к их совместному прошлому.

Напомним, Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина развелись осенью 2020 года после шести лет брака. У пары есть общая дочь Мия. Также Исхаков тепло относится к сыну певицы от первого мужа — актера Петра Кислова.

Весной Дмитрий Исхаков впервые после развода рассказал об отношениях с Полиной Гагариной, назвав их сложными. По его словам, после развода Гагарина уволила его из своей команды, так что по работе они не пересекаются, а общаются исключительно по вопросам, связанным с дочерью.