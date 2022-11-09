Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Илон Маск продал акции Tesla на 4 миллиарда долларов

Егор Провоторов
В мире
Илон Маск продал акции Tesla на 4 миллиарда долларов
Фото: Pixabay

Американский предприниматель Илон Маск продал 19,5 миллиона акций компании Tesla стоимостью порядка четыре миллиарда долларов, следует из документа комиссии по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов (SEC).

Известно, что с конца октября нынешнего года, когда бизнесмен по решению суда закрыл сделку о приобретении компании Twitter, акции Tesla подешевели уже на 15,04 процента, пишет РИА Новости.

Накануне появилась информация, что состояние Илона Маска упало ниже 200 миллиардов долларов из-за колебаний акций компании, занимающейся производством электрокаров, случившихся на фоне покупки предпринимателем социальной сети Twitter.

Всего же за последние шесть месяцев состояние бизнесмена снизилось на 70 миллиардов долларов. Инвесторы переживают, что из-за покупки Twitter Маск не уделяет достаточное количество времени и внимания своему бизнесу в сфере электрокаров. В то же самое время конкуренция в этом сегменте неуклонно растет.

Twitter tesla Илон Маск
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Никита Миронов
Никита Миронов

Российский вариант «культуры отмены»

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Все мнения
О проекте