Илон Маск продал акции Tesla на 4 миллиарда долларов

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Американский предприниматель Илон Маск продал 19,5 миллиона акций компании Tesla стоимостью порядка четыре миллиарда долларов, следует из документа комиссии по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов (SEC).

Известно, что с конца октября нынешнего года, когда бизнесмен по решению суда закрыл сделку о приобретении компании Twitter, акции Tesla подешевели уже на 15,04 процента, пишет РИА Новости.

Накануне появилась информация, что состояние Илона Маска упало ниже 200 миллиардов долларов из-за колебаний акций компании, занимающейся производством электрокаров, случившихся на фоне покупки предпринимателем социальной сети Twitter.

Всего же за последние шесть месяцев состояние бизнесмена снизилось на 70 миллиардов долларов. Инвесторы переживают, что из-за покупки Twitter Маск не уделяет достаточное количество времени и внимания своему бизнесу в сфере электрокаров. В то же самое время конкуренция в этом сегменте неуклонно растет.