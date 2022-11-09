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Антонов: США не смогут уйти от ответственности за затягивание конфликта на Украине

Егор Провоторов
В мире
Антонов: США не смогут уйти от ответственности за затягивание конфликта на Украине
Фото: Пресс-служба Совфеда

Соединенные Штаты экономически заинтересованы в том, чтобы вести войну на истощение с Россией руками украинских граждан, стремясь «снять сливки» с зарубежных поставок вооружений, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

— Белому дому не уйти от ответственности за затягивание конфликта и гибель невинных людей, — подчеркнул дипломат.

Он заметил, что при этом США продолжают с «маниакальным упорством» придерживаться тактики войны на истощения и изматывания украинцев, россиян и европейцев, а также рядовых американцев.

Российский посол кроме того назвал причины такой линии поведения американского истеблишмента, в числе которых в том числе и экономические интересы. По его словам, США стремятся «снять сливки» за счет массовой продажи военной техники и поставок сжиженного природного газа, пишет РИА Новости.

В начале ноября Антонов, комментируя новый транш американской военной помощи Киеву, заявил, что Соединенным Штатам не удастся истощить Россию поддержкой Украины.

Украина Анатолий Антонов Россия США
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