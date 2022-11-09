Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Посол Антонов рассказал, какие провокации готовят украинские власти

Егор Провоторов
В мире
Посол Антонов рассказал, какие провокации готовят украинские власти
Фото: vk/rusembusa

Киев готовит диверсию с применением «грязной бомбы» или провокацию на атомной электростанции. Об этом во вторник, 8 ноября, написал в своей статье посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

По его словам, сегодня мир стоит перед угрозой радиационной катастрофы. Детонация «грязной бомбы» может иметь масштаб, сравнимый со срабатыванием ядерного боеприпаса малой мощности. Он заметил, что ударная волна распылит радиацию в периметре до нескольких тысяч квадратных метров, а зараженные территории превратятся в зону отчуждения на десятки лет. Работы по производству такой бомбы находятся на заключительной стадии, заявил дипломат.

Однако еще более опасным вариантом развития событий, который разрабатывают в Киеве, является провокация на одной из атомных электростанций, расположенных на подконтрольной украинским властям территории. Такая авария будет сопоставима с катастрофами в Чернобыле или на Фукусиме, уверен Антонов, слова которого приводит канал российского посольства в Telegram.

До этого дипломат выразил уверенность, что Соединенные Штаты не смогут уйти от ответственности за затягивание конфликта на Украине.

Украина Анатолий Антонов провокация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Никита Миронов
Никита Миронов

Российский вариант «культуры отмены»

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Все мнения
О проекте