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Владислав Овчинский: На базе текстильной компании заработала онлайн-платформа быстрой печати на ткани

Полина Французова
Город
Владислав Овчинский: На базе текстильной компании заработала онлайн-платформа быстрой печати на ткани
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

Столичная группа текстильных компаний Solstudio Textile Group запустила цифровую онлайн-платформу быстрой печати на ткани Print-a-porter. Сервис позволит оперативно заказывать и получать изделия, разработанные по индивидуальному дизайну. Об этом в среду, 9 ноября, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

— Московские компании активно внедряют современные технологии в производственные процессы. Например, на площадке фабрики Solstudio Industry запустили цифровую платформу быстрой печати на ткани Print-a-porter. Благодаря ей бизнес может оперативно заказывать и получать изделия, созданные на основе личных пожеланий, выбирать рисунки из большого числа современных дизайнов, реализовывать собственные идеи и в короткие сроки выпускать малые серии товаров, — рассказал Владислав Овчинский.

Платформа станет площадкой оперативной связи заказчиков с дизайнерами и текстильными предприятиями. Планируется, что в будущем с помощью нее наладят сотрудничество поставщики материалов и швейные производства. Каждый теперь может напечатать желаемый рисунок на шторах, скатерти или нескольких метрах ткани для платья.

По мнению разработчиков, платформа также будет стимулировать увеличение числа новых компаний в области производства одежды, предметов интерьера, постельных принадлежностей и текстильных аксессуаров.

Руководитель проекта, основатель группы текстильных компаний Solstudio Textile Group Александра Калошина рассказала, что в сентябре 2021 студия текстильного дизайна Solstudio Textile Design стала победителем первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив с проектом создания IT-платформы текстиля и дизайна Print-a-porter.

— Мы поставили себе амбициозную задачу: дать возможность каждому, кому нужна ткань для личного использования или для коммерческих целей, создавать ее, не выходя из дома или офиса, — отметила Александра Калошина.

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