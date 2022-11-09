Умерла девочка, которую мать сбросила с 11-го этажа на юге Москвы

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Маленькая девочка, которую мать выбросила с 11-го этажа на юге Москвы, скончалась в больнице. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 9 ноября.

— Девочка скончалась в больнице. Действия матери подлежат квалификации по статье 105 УК РФ («Убийство малолетнего ребенка»), — заявила представитель ведомства.

Нефедова добавила, что проверка инцидента продолжается, ход уголовного дела контролируется прокуратурой Москвы.

Трагедия, о которой идет речь, произошла утром 8 ноября в доме в Сумском проезде. Женщина выбросила дочь 2021 года рождения из окна 11-го этажа. Что могло стать причиной совершения преступления, а также как развивались события — в материале «ВМ».