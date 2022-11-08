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Была подавлена разводом: что известно матери, выбросившей ребенка из окна на юге Москвы

Степан Жирнов

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Была подавлена разводом: что известно матери, выбросившей ребенка из окна на юге Москвы
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Россия, Москва, Сумской проезд Карта всех событий

Во вторник, 8 ноября, жители дома на юге столицы обнаружили младенца под окнами квартир. Позже выяснилось, что его выбросила мать из окна 11-го этажа. Что стало причиной, а также как развивались события — в материале «Вечерней Москвы».

Горе-мать в разводе

По предварительной информации, 26-летняя женщина жила одна с малолетней дочерью. Она нигде не работала и ранее не была судима.

Накануне событий мужчина из дома ушел, так как пара находилась на стадии бракоразводного процесса. Из-за этого женщина находилась в подавленном состоянии.

Видео: Пресс-служба столичной прокуратуры

Во вторник утром, 8 ноября, женщина с ребенком на руках подошла к окну своей квартиры, расположенной на 11-м этаже дома в Сумском проезде и выбросила дочь.

После этого москвичка попыталась свести счеты с жизнью. Спасать выброшенную малышку бросились соседи горе-матери. Женщина, живущая рядом вызвала скорую, а ее супруг схватил одеяло и побежал вниз к ребенку.

В тяжелом состоянии

Младенец выжил. Пострадавшая девочка сейчас в реанимации. По неподтвержденным данным, у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, перелом черепа, ушиб легких и живота, перелом бедра.

Жизнь злоумышленнице спасли сотрудники МЧС. Они выбили дверь в квартиру, вытащили женщину и передали ее в руки медикам. Вскоре после этого молодую мать госпитализировали. После того как ее стабилизируют, с ней начнут проводить следственные действия.

Видео: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего ребенка». Расследование по делу взяла под контроль столичная прокуратура.

— Столичная прокуратура проводит проверку по данному факту, в результате которой сотрудники ведомства выяснят, как хорошо родительница исполняла законы, связанные с воспитанием несовершеннолетних. По итогу проверки будет принято решение о дальнейших действиях. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов прибыл Чертановский межрайонный прокурор Максим Щербаков, — пояснила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Нефедова.

Трагический акт гуманизма

По словам психотерапевта Евгения Фомина, рождение ребенка может стать большим испытанием для женщины, а также вызвать послеродовую депрессию.

— Как правило, этот диагноз подталкивает женщин к таким ужасным поступкам. В большинстве случаев эти действия сопровождаются мыслями, что она не то чтобы хочет навредить ребенку, а, наоборот, облегчить ему жизнь. Если женщина находится в жесткой тяжелой послеродовой депрессии и негативно оценивает себя и окружающий мир, то таким образом она пытается избавить ребенка от страданий. Эти действия могут быть трагичным актом гуманизма с ее стороны, — пояснил специалист.

Психотерапевт выразил мнение, что женщина могла быть неготова к беременности и рождению ребенка, а конфликт в семье мог стать спусковым механизмом в этой трагедии. При этом Фомин подчеркнул, что истинные причины поступка молодой матери станут известны после проведения судебно-психиатрической экспертизы.

Видео: Пресс-служба столичной прокуратуры

По словам руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилы Нефедовой, ребенок выжил и находится в тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи. В данном случае действия матери подлежат квалификации по части 3 статьи 30, пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего ребенка»).

— Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, — рассказывает Нефедова.

Представитель ведомства подчеркнула, что в рамках расследования дела женщине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

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