«Трагический акт гуманизма»: психотерапевт объяснил, почему мать выбросила ребенка с 11 этажа на юге столицы

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Женщина выбросила свою годовалую дочь из окна квартиры, расположенной на 11 этаже на юге Москвы. Травмированного младенца 2021 года рождения обнаружили под окнами жилого дома на Сумском проезде. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Мать девочки пыталась покончить жизнь самоубийством после совершения преступления. Она включила газ в квартире. Девушку спасли сотрудники МЧС, которые выломали дверь, и передали женщину медикам. «Вечерняя Москва» узнала у психотерапевта Евгения Фомина о возможных причинах, которые толкнули молодую маму на этот шаг.

По его словам, рождение ребенка может стать большим испытанием для женщины. Послеродовая депрессия нередко подталкивает новоиспеченных матерей на такие страшные поступки.

— Могу предположить, что молодая мать страдала послеродовой депрессией. Как правило, этот диагноз подталкивает женщин к таким ужасным поступкам. В большинстве случаев эти действия сопровождаются мыслями, что она не то, чтобы хочет навредить ребенку, а наоборот облегчить ему жизнь. Если женщина находится в жесткой тяжелой послеродовой депрессии и негативно оценивает себя и окружающий мир, то таким образом она пытается избавить ребенка от страданий. Эти действия могут быть трагичным актом гуманизма с ее стороны. Восприятие реальности и логика новоиспеченной матери в таком состоянии может быть искаженной в силу гормональных перестроек, послеродовой депрессии и тревожного состояния, — рассказал Фомин.

Психотерапевт считает, что неготовность к беременности и рождению ребенка, а также конфликты в семье могли стать спусковым механизмом этой трагедии:

— Послеродовая депрессия имеет свойство к накоплению. Женщина могла неудачно с точки зрения психологии войти в беременность или она была не запланированная. Также конфликты в семье могли стать триггером к такому трагическому шагу. Женщина обесценила свою жизнь, посчитала, что она не имеет смысла, как и жизнь ее ребенка.

Специалист отметил, что понять истинные мотивы поступка 26-летней москвички можно будет только после судебно-психиатрической экспертизы.

— Кроме того, нельзя исключать предрасположенность к депрессии или психическим расстройствам, которая может передаваться по наследству. Сейчас нужно провести судебно-психиатрическую экспертизу, чтобы выявить реальные причины поступка молодой мамы, — подытожил Фомин.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова сообщила «ВМ», что следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на жизнь малолетнего ребенка на юге Москвы. По ее словам, дело возбудил Чертановский межрайонный следственный отдел СУ СК по статье «Покушение на убийство малолетнего ребенка». Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Более того, на место происшествия для координации действий правоохранительных органов прибыл Чертановский межрайонный прокурор Максим Щербаков.

В ведомстве подчеркнули, что 26-летняя девушка выбросила дочь из окна по «малозначительному поводу». Также известно, что женщина находилась дома одна. Ранее она развелась с отцом девочки. На данный момент женщину госпитализировали в одну из городских больниц для оказания медицинской помощи. Как только медики оценят ее состояние как стабильное и разрешат сотрудникам ведомства поговорить с пациенткой, с женщиной проведут следственные действия.