СК возбудил уголовное дело по факту покушения на жизнь малолетней девочки на юге столицы

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Россия, Москва, Сумской проезд Карта всех событий

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на жизнь малолетней девочки на юге столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 8 ноября.

По ее словам, дело возбудил Чертановский межрайонный следственный отдел СУ СК по статье «Покушение на убийство малолетнего ребенка». На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

В ведомстве отметили, что мать выбросила дочь из окна по «малозначительному поводу».

Преступление, о котором идет речь, произошло 8 ноября в Сумском проезде. Женщина выбросила из окна 11-го этажа своего малолетнего ребенка. Девочка выжила и была госпитализирована в тяжелом состоянии. По данному факту столичная прокуратура проводит проверку.

Известно, что женщина после совершения преступления собиралась свести счеты с жизнью.