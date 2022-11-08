Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Женщину, которая выбросила ребенка из окна на юге столицы, госпитализировали

Степан Жирнов
Происшествия
Женщину, которая выбросила ребенка из окна на юге столицы, госпитализировали
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва
Россия, Москва, Сумской проезд Карта всех событий

Женщину, которая выбросила малолетнюю дочку из окна 11-го этажа на юге столицы, госпитализировали. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 8 ноября.

По ее словам, горе-мать доставили в одну из городских больниц для оказания медицинской помощи. После совершения преступления женщина пыталась покончить жизнь самоубийством.

Как только врачи оценят ее состояние как стабильное и разрешат сотрудникам ведомства поговорить с пациенткой, с женщиной проведут следственные действия.

По предварительным данным, причиной совершения преступления стало подавленное состояние, в котором москвичка находилась из-за бракоразводного процесса.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 8 ноября в Сумском проезде. Женщина выбросила из окна 11-го этажа своего малолетнего ребенка. Девочка выжила и была госпитализирована в тяжелом состоянии. По данному факту столичная прокуратура проводит проверку.

Позже по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего ребенка».

Следственный комитет Москва Дети Прокуратура Пострадавшие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Никита Миронов
Никита Миронов

Российский вариант «культуры отмены»

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Все мнения
О проекте