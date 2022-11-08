Женщину, которая выбросила ребенка из окна на юге столицы, госпитализировали

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Россия, Москва, Сумской проезд Карта всех событий

Женщину, которая выбросила малолетнюю дочку из окна 11-го этажа на юге столицы, госпитализировали. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 8 ноября.

По ее словам, горе-мать доставили в одну из городских больниц для оказания медицинской помощи. После совершения преступления женщина пыталась покончить жизнь самоубийством.

Как только врачи оценят ее состояние как стабильное и разрешат сотрудникам ведомства поговорить с пациенткой, с женщиной проведут следственные действия.

По предварительным данным, причиной совершения преступления стало подавленное состояние, в котором москвичка находилась из-за бракоразводного процесса.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 8 ноября в Сумском проезде. Женщина выбросила из окна 11-го этажа своего малолетнего ребенка. Девочка выжила и была госпитализирована в тяжелом состоянии. По данному факту столичная прокуратура проводит проверку.

Позже по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего ребенка».