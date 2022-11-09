Москвичам рассказали о появлении новой категории в благотворительном сервисе на mos.ru

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Новая категория «Экология» появилась в благотворительном сервисе на mos.ru. Теперь пользователи могут поддержать программы по защите окружающей среды. Об этом в среду, 9 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Теперь на сервисе появилась возможность поддерживать программы по защите окружающей среды. Некоторые полагают, что они никоим образом не могут повлиять на состояние нашей планеты. Однако к охране природы важно привлечь как можно больше людей. Экономия электроэнергии и расхода воды, уменьшение количества отходов, высаживание деревьев, пожертвования экологическим организациям — то немногое, что может сделать каждый.

Благотворительный сервис дает возможность москвичам без лишних хлопот перечислять средства на добрые дела. В качестве первой инициативы в категории «Экология» можно выделить открытие пунктов приема и расширение сети специальных контейнеров для сбора одежды.

Более подробную информацию о сервисе можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

В понедельник, 17 октября, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова заявила, что за два года работы благотворительного сервиса на mos.ru москвичи перевели свыше 35 миллионов рублей. По ее словам, через сервис mos.ru фонд «Плюс помощь детям» собрал свыше 830 тысяч рублей.

Также стало известно о появлении нового специального проекта «Безопасность в интернете: как защитить себя и близких» на портале mos.ru. Спецпроект состоит из четырех тематических блоков. Пользователи узнают, какие данные интересуют злоумышленников, а также о простых способах защиты информации.