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Реконструкцию прудов прудов в поселении Московский в ТиНАО завершили

Георгий Соланович
Город
Реконструкцию прудов прудов в поселении Московский в ТиНАО завершили
Фото: Telegram / Комплекс городского хозяйства Москвы
Россия, Москва, поселение Московский Карта всех событий

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили реконструкцию прудов в поселении Московский, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в среду, 9 ноября.

— Провели работы по восстановлению прудов на территории поселения Московский в ТиНАО. <...> Работы прошли на каскаде из Верхнего и Среднего Передельцевских прудов и Передельцевского ручья, прудах на реке Зименка. Водоемы очистили от иловых отложений и грунтов, провели укрепление береговых линий, благоустроили прилегающую территорию — сделали прогулочную дорожку и высадили зеленые насаждения, — рассказал Бирюков.

В Telegram-канале комплекса добавили, что Верхний Передельцевский пруд специалисты очистили от иловых отложений и донных грунтов. Там же они сформировали береговой откос и укрепили берега деревом лиственницы. Средний Передельцевский пруд и Передельцевский ручей рабочие также отчистили от мусора, укрепили там берега, озеленили территорию, построили переливы и сделали прогулочную дорожку и лестницы. Пруды на реке Зименка тоже очистили и благоустроили.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе в 2022 году благоустроили более трех тысяч городских объектов.

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