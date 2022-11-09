Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Москве перевели в электронный вид протоколы осмотров учащихся на чесотку и педикулез

Лейла Алиева
Город
В Москве перевели в электронный вид протоколы осмотров учащихся на чесотку и педикулез
Фото: depositphotos

В столице упростили проведение осмотров детей в школах и детских садах на чесотку, педикулез, а также процедуры измерения роста, веса и забора материала на энтеробиоз — теперь медицинскую документацию будут вести в электронном виде. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента здравоохранения в среду, 9 ноября.

— Раньше медработники школ и детсадов во время осмотров, а также взятия анализов заполняли много бумаг: проводили ручную перепись, формировали планы массовых обследований в печатном виде и многое другое. Теперь же мы автоматизировали эти процессы для осмотров на педикулез, чесотку, для измерения роста и веса детей, а также забора материала на энтеробиоз, — говорится в сообщении.

Новый функционал используется при проведении осмотра на чесотку и педикулез, измерении антропометрических данных и заборе материала на энтеробиоз. Перед тем как провести мероприятие, сотрудники медблоков указывают в системе планируемую дату и название образовательной организации, а также выбирают конкретный класс или группу.

Кроме того, при проведении массового обследования на энтеробиоз у специалистов медблоков школ появилась возможность формировать в системе «ЕМИАС. Школа» электронные направления на исследование, распечатывать этикетки для маркировки пробирок, а также направлять памятки для детей и родителей о правилах подготовки к сдаче биоматериала.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что столичных медсестер и фельдшеров детских поликлиник перевели на заполнение документов в электронном виде, что позволит сохранить важную информацию в единой системе и значительно сэкономить время.

Здравоохранение ЕМИАС Москва Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Никита Миронов
Никита Миронов

Российский вариант «культуры отмены»

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Все мнения
О проекте