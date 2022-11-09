В Москве перевели в электронный вид протоколы осмотров учащихся на чесотку и педикулез

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В столице упростили проведение осмотров детей в школах и детских садах на чесотку, педикулез, а также процедуры измерения роста, веса и забора материала на энтеробиоз — теперь медицинскую документацию будут вести в электронном виде. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента здравоохранения в среду, 9 ноября.

— Раньше медработники школ и детсадов во время осмотров, а также взятия анализов заполняли много бумаг: проводили ручную перепись, формировали планы массовых обследований в печатном виде и многое другое. Теперь же мы автоматизировали эти процессы для осмотров на педикулез, чесотку, для измерения роста и веса детей, а также забора материала на энтеробиоз, — говорится в сообщении.

Новый функционал используется при проведении осмотра на чесотку и педикулез, измерении антропометрических данных и заборе материала на энтеробиоз. Перед тем как провести мероприятие, сотрудники медблоков указывают в системе планируемую дату и название образовательной организации, а также выбирают конкретный класс или группу.

Кроме того, при проведении массового обследования на энтеробиоз у специалистов медблоков школ появилась возможность формировать в системе «ЕМИАС. Школа» электронные направления на исследование, распечатывать этикетки для маркировки пробирок, а также направлять памятки для детей и родителей о правилах подготовки к сдаче биоматериала.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что столичных медсестер и фельдшеров детских поликлиник перевели на заполнение документов в электронном виде, что позволит сохранить важную информацию в единой системе и значительно сэкономить время.