Названы три знака зодиака, которых ожидает финансовое потрясение в ноябре

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Ноябрь 2022 года станет удачливым не для всех знаков зодиака, астрологи выделили троих «счастливчиков», которым придется пережить некоторые финансовые потрясения.

Весы

У Весов начало месяца оказалось не особо удачным в плане финансов. К началу ноября у них в кармане едва остались деньги на проезд. По прогнозу астрологов, такие финансовые проблемы будут преследовать всех людей под знаком Весы до конца месяца, а дальше все придет в норму. Связано это с тем, что Весы не смогли грамотно спланировать бюджет.

Телец

Начало месяца у Тельцов достаточно позитивное, у них будет возможность хорошо подзаработать, поскольку судьба подкинет парочку хороших вариантов. Однако астрологи предупреждают, что вся эта финансовая идиллия рухнет неожиданно, причем случится это в середине месяца. Тогда стоит задуматься о том, чтобы найти еще одну работу, так как денег будет не хватать, а расходы будут расти неимоверно быстро. Тельцов может ожидать в ноябре тяжелая болезнь, неожиданные поломки в быту и срочные переезды.

Водолей

Люди под этим знаком зодиака могут остаться без работы, астрологи рекомендуют не ругаться с начальством и брать на себя как можно больше ответственности. Так нужно делать вплоть до двадцатых чисел ноября, в противном случае финансовые потрясения нагрянут и в декабре, сообщает портал «Proгород».

Помимо этого, названы знаки зодиака, которым лунное затмение поможет решить карьерные вопросы. В списке оказались Близнецы, Раки, Скорпионы и Водолеи.