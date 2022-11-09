Российское турагентство по ошибке отправило клиентов вместо Мадрида в турецкий Мардин

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Российское туристическое агентство по ошибке отправило своих клиентов не в Мадрид, а в турецкий город Мардин. Об этом сообщает агентство Yeni Akit.

— Туристическое агентство в России по ошибке отправило своих клиентов в Мардин вместо Мадрида, столицы Испании. Клиенты поняли, что приехали в Мардин вместо Мадрида, когда прибыли в аэропорт, — цитирует сообщение СМИ РИА Новости.

По словам президента Ассоциации туристических предприятий Мардина Аслана Пашаоглу, туристы удивились тому, что с ними произошло, однако по достоинству оценили турецкий город.

Зарубежный отдых всегда представлял большой интерес для российских туристов. Сейчас курортный сезон подходит к концу, потому что погода диктует свои условия. «Вечерняя Москва» решила узнать у эксперта по туризму, стоит ли ждать снижения цен на туристические направления и где сейчас можно отдохнуть дешевле всего. Как поделился эксперт по туризму Николай Мельник, по статистике, поздней осенью происходит стабилизация цен на туристические направления.