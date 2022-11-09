Андрей Бочкарев: Общественное пространство благоустроили в Басманном районе Москвы

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Центральный административный округ, Басманный район, жилой комплекс Резиденции Архитекторов Карта всех событий

Общественную зону с площадками для отдыха и развлечений благоустроили в Басманном районе Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 9 ноября.

— В продолжение уже благоустроенной пешеходной зоны от Большой Почтовой улицы до Рубцовской набережной появился сквер с игровыми и спортивными площадками, а также местами для отдыха взрослых и детей, — сказал заммэра.

По его словам, общая площадь общественной зоны составляет 3600 квадратных метров. Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что сквер благоустроили в рамках развития территории, прилегающей к жилому комплексу. Проект реализован за счет средств девелопера, размер трат составил около 39 миллионов рублей.

Пятова добавила, что общественная зона связана с транспортно-пересадочным узлом (ТПУ) «Электрозаводская» и одноименной станцией метро единой пешеходной сетью.

До этого Бочкарев заявил, что основные работы по благоустройству территории совокупной площадью около 20 тысяч «квадратов» рядом со станцией БКЛ метро «Давыдково» подходят к концу.