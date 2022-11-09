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Береговая охрана Японии заявила о запуске, предположительно, баллистической ракеты КНДР

Георгий Соланович
В мире
Береговая охрана Японии заявила о запуске, предположительно, баллистической ракеты КНДР
Фото: shutterstock

КНДР произвела запуск, предположительно, баллистической ракеты, снаряд упал в Японском море вне исключительной экономической зоны Японии, сообщили в береговой охране страны в среду, 9 ноября.

В службе призвали суда, находящиеся в районе падения ракеты, в случае обнаружения обломков не приближаться к ним и немедленно связаться с властями.

Кризисный штаб при канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды уже занимается анализом информации об этом очередном ракетном пуске со стороны КНДР, передает ТАСС.

2 ноября власти Южной Кореи ответили КНДР на пуски 10 баллистических ракет поблизости территорий республики. Сеул запустил в сторону Пхеньяна собственные ракеты класса «воздух — земля».

В этот же день появилась информация, что КНДР запустила по меньшей мере три ракеты, одна из которых упала в открытом море в 26 километрах южнее Северной разграничительной линии с КНДР в Японском море.

Снаряд был направлен в сторону острова Уллындо на юге Южной Кореи. Другая ракета упала на 57 километров восточнее города Сокчхо на восточном побережье азиатской республики.

Японское море КНДР Ракеты
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