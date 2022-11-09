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Менеджер Рудова рассказала, сколько зарабатывают артисты в новогоднюю ночь в Петербурге

Ирина Игнатенко
Общество
Менеджер Рудова рассказала, сколько зарабатывают артисты в новогоднюю ночь в Петербурге
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Менеджер агентства по организации праздников Ирина Рудова рассказала, какой заработок ожидает артистов в новогоднюю ночь в Петербурге.

По словам эксперта, в предновогодний вечер и новогоднюю ночь Дед Мороз со Снегурочкой зарабатывают в среднем 60–90 тысяч рублей на двоих.

Чтобы не испортить праздник, Рудова советует выбирать опытных актеров, которые уже проводили мероприятия у ваших друзей, коллег. Обязательно заранее надо согласовать программу мероприятия, какие конкурсы будет вести Дед Мороз со Снегурочкой, обсудить процесс вручения подарков, которые нужно подготовить заранее.

Стоит заранее договориться с артистами, так как после 15 декабря они часто повышают ценник, передает издание «Невские новости».

Накануне хабаровчане и гости города смогли встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые в преддверии Нового года совершают традиционное путешествие по регионам России, передает издание argumenti.ru.

1 ноября Московская резиденция Деда Мороза открыла новый сезон. Для юных гостей подготовили обновленную программу. Корреспондент «Вечерней Москвы» отправился в усадьбу к зимнему волшебнику и посетил новый павильон в виде огромного почтового ящика — Терем волшебства.

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