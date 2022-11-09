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Скончался первый глава ФСКН России Черкесов

Георгий Соланович
Общество
Скончался первый глава ФСКН России Черкесов
Фото: РИА Новости

Первый глава Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Виктор Черкесов скончался в возрасте 72 лет, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в среду, 9 ноября.

— Сегодня ночью на 73-м году жизни скончался генерал-полковник Виктор Черкесов, бывший руководитель службы наркоконтроля и полпред президента в СЗФО. Высказал вдове свои соболезнования. Виктор Васильевич был замечательным человеком и настоящим государственником. Вечная ему память! — написал Хинштейн в Telegram.

Черкесов родился в Ленинграде в 1950 году. В 1973-м окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ), после работал в прокуратуре Северной столицы. В мае 2000 года Черкесова назначили полпредом президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Возглавлял ФСКН с 2003 по 2008 год.

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