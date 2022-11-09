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Эксперт рассказал, снизится ли стоимость запчастей в ближайшее время

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт рассказал, снизится ли стоимость запчастей в ближайшее время
Фото: Unsplash

Ситуация с автомобильными запчастями в России стабилизируется, в феврале ожидается снижение стоимости до 15 процентов. Об этом рассказал вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.

По словам эксперта, ситуация с ценами стабилизируется, уже в феврале компании будут вынуждены понизить цены из-за перенасыщения рынка.

— Все набирают впрок, будет очень большой товарный запас. В феврале начнутся массовые ремонты. Чтобы конкурировать, будут сбрасывать 10-15 процентов, — сообщил Казаченко в комментарии НСН.

Ранее посол Таиланда в РФ Сасиват Вонгсинсават сообщил о готовности страны поставлять автомобильные запчасти в Россию. Он отметил, что Таиланд готов начать экспорт воздушных и масляных фильтров, резиновых деталей, аксессуаров для авто, передает «360».

Санкции лишили российские авиакомпании возможности легально покупать запчасти для самолетов Boeing и Airbus. Между тем лайнеры этих производителей все еще составляют основу гражданского авиапарка России. Как отечественные перевозчики будут ремонтировать самолеты — в материале «Вечерней Москвы».

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