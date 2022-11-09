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Вандалы срубили 10 молодых деревьев в сквере в Подмосковье

Степан Жирнов
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Вандалы срубили 10 молодых деревьев в сквере в Подмосковье
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Россия, Московская область, Жуковский, улица Маяковского Карта всех событий

В Подмосковье вандалы ночью пришли в сквер и вырубили десять недавно посаженых молодых ив. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 9 ноября.

По ее словам, преступление произошло в городе Жуковском в сквере на улице Маяковского. Злоумышленники пришли на недавно благоустроенную территорию и при помощи мачете срубили десять молодых деревьев. Ущерб составил 150 тысяч рублей.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Вскоре после этого злоумышленников задержали. Ими оказались местные жители 22 и 23 лет. При обыске в квартире одного из молодых людей было обнаружено орудие преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Другое вредное для общества действие совершил хулиган в столичном метро. Мужчина подбросил в банкомат петарду, из-за чего повредил устройство.

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