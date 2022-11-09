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Оплата проезда по МСД будет доступна в приложении «Парковки России»

Георгий Соланович
Город
Оплата проезда по МСД будет доступна в приложении «Парковки России»
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Оплатить проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) можно будет в приложении «Парковки России», сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП) в среду, 9 ноября.

Опция появится после обновления приложения. Кроме того, проезд по МСД можно будет также оплатить на сайте msd.mos.ru, с помощью транспондеров и на портале mos.ru.

— В декабре начнется тестирование всех сервисов к запуску МСД, в том числе и сайта, а также активная проработка других способов, с помощью которых можно будет удобно платить за проезд по МСД — например, приложения банков и единый транспортный портал, — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что плата за проезд по магистрали будет взиматься с владельцев транзитных автомобилей с номерами регионов не Москвы и Подмосковья.

До этого сообщалось, что МСД станет платным для транзитных автомобилей с 2 января. Бесплатно перемещаться по диаметру смогут только легковые машины с номерами столицы и области, наземный городской транспорт, такси и междугородние автобусы.

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