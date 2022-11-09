Киркоров ударил зрителя букетом цветов на концерте в Алматы

Фото: Из личного архива

Российский певец Филипп Киркоров напал на поклонника с букетом цветов во время своего выступления в Казахстане.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале SHOT, видно, как артист спустился в зрительный зал, ударил зрителя несколько раз цветами и агрессивно кинул букет на сцену. После этого Киркоров продолжит петь.

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При этом зритель никак не отреагировал на это и продолжил сидеть на месте. Причины, которые так разозлили короля российской эстрады не уточняются.

Киркоров известен не только своими яркими представлениями и хитами, но и эпатажными выходками. Например, на днях между российским певцом и телеведущей Викторией Боней разразился скандал, который прогремел на всю Сеть. Артист обматерил девушку в личных сообщениях, однако Боня сделала их переписку достоянием общественности, выложив скрины переписок в социальные сети.

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