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Приметы и советы

Киркоров ударил зрителя букетом цветов на концерте в Алматы

Лейла Алиева
Общество
Киркоров ударил зрителя букетом цветов на концерте в Алматы
Фото: Из личного архива

Российский певец Филипп Киркоров напал на поклонника с букетом цветов во время своего выступления в Казахстане.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале SHOT, видно, как артист спустился в зрительный зал, ударил зрителя несколько раз цветами и агрессивно кинул букет на сцену. После этого Киркоров продолжит петь.

Видео: Telegram / SHOT

При этом зритель никак не отреагировал на это и продолжил сидеть на месте. Причины, которые так разозлили короля российской эстрады не уточняются.

Киркоров известен не только своими яркими представлениями и хитами, но и эпатажными выходками. Например, на днях между российским певцом и телеведущей Викторией Боней разразился скандал, который прогремел на всю Сеть. Артист обматерил девушку в личных сообщениях, однако Боня сделала их переписку достоянием общественности, выложив скрины переписок в социальные сети.

«Вечерняя Москва» собрала самые неоднозначные моменты из жизни поп-звезды, которые обсуждают до сих пор.

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