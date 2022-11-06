Не кофточкой единой: топ-5 самых громких скандалов с участием Филиппа Киркорова

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Король российской эстрады Филипп Киркоров известен не только своими яркими представлениями и хитами, но и эпатажными выходками. Так, на днях между российским певцом и телеведущей Викторией Боней разразился скандал, который прогремел на всю Сеть. «Вечерняя Москва» собрала самые неоднозначные моменты из жизни поп-звезды, которые обсуждают до сих пор.

Та самая розовая кофточка

Кто не помнит скандальную историю о журналистке в розовой кофточке? Пожалуй, нет таких людей среди фанатов и даже злопыхателей Киркорова.

Все произошло в далеком 2004 году в городе Ростов-на-Дону. На пресс-конференции артиста журналистка в розовой кофте спросила у певца, почему в его репертуаре присутствует большое количество ремейков. Она также уточнила: связано ли это с дефицитом идей?

Подобный тон возмутил певца, но он себя сдержал, попытавшись даже перечислить оригинальные композиции. Однако затем передумал и гневно заявил, что не будет продолжать разговор.

Скандала можно было избежать, но Киркоров, которого, видимо, задел провокационный вопрос, решил взять «реванш». Он заявил журналистке в розовой кофте, что он запрещает себя фотографировать, сопроводив эти слова ненормативной лексикой:

— «Вы мне надоели! Меня раздражает ваша розовая кофточка, ваши сиськи и ваш микрофон!».

Спустя некоторое время журналистка Ирина Ароян, на которую Филипп Бедросович выместил свой гнев, решила отстоять свою честь и достоинство. Она подала в суд на Киркорова, и присяжные оказались на стороне женщины. Артиста обязали публично извиниться и выплатить моральную компенсацию в 60 тысяч рублей. Позже певец принес свои извинения во время концерта в Кремле.

Съемка запрещена

Изучив биографию артиста, поначалу складывается впечатление, что самые яркие скандалы у него связаны с представителями прессы. Собственно, так и есть. Очередная «схватка» произошла в Киеве в 2008 году.

Во время выступления король отечественной эстрады попросил журналистов не фотографировать его. Дмитрий Куприян, корреспондент газеты «Блик» решил нарушить эту просьбу и сделал несколько фото. Однако стоило ему покинуть зал, где проходили съемки, как на него напали охранники музыканта. Правоохранители составили протокол, но на допрос артист не появился, «послав» и пострадавшего, и сотрудников органов.

В ход пошли руки

На съемках премии «Золотой граммофон» в 2010 году поп-королю не понравилось, что свет от прожекторов бьет в лицо. Он попросил изменить их направление. Однако режиссер мероприятия Марина Яблокова отказалась мгновенно выполнять требование артиста, что разгневало певца и он направил в ее адрес несколько нелестных фраз.

Когда Яблокова возмутилось тону Киркорова и попросила не оскорблять ее, это окончательно вывело артиста из себя. В порыве гнева Филипп бросился на нее и нанес несколько ударов.

Режиссер после инцидента подала иск по двум статьям и отсудила у певца 10 миллионов рублей. Но позже девушка решила пойти на мировую и договорилась с Киркоровым решить проблему полюбовно, чтобы поставить в этой истории точку.

Конфликт с Тимати

Яблоком раздора между поп-королем и Тимати стала церемония вручения премии МУЗ-ТВ 2010 года.

Тогда рэпер остался недоволен тем, что награды достались артистам, которые, по его мнению, их вовсе не заслуживают. Быть может, Киркоров не обратил бы внимания на слова Тимати, если бы не оказался победителем в двух номинациях «Лучшее видео» и «Лучшее концертное шоу». Критику певец воспринял на свой счет и позже написал на своей страничке в соцсети:

«У тебя какие-то вопросы возникли? Самый честный? Я в прошлом году вопросов не задавал! Существует профэтика! Ок! Запомнил!» — прокомментировал Киркоров.

Тимати творчески подошел к перепалке с королем поп-сцены, записав трек «Давай, до свидания», где припомнил о всех скандалах и курьезах из жизни Киркорова. Спустя время музыкантам все же удалось помириться.

Гнев на «Новой волне»

Для любого артиста репетиция перед представлением — большой стресс. И, конечно, когда шалят нервы, без скандалов не обойтись. Вот и во время фестиваля «Новая волна» в Сочи–2019 Киркоров вступил в словесную перепалку с организаторами шоу.

Очевидцам удалось записать на видео момент, как музыкант нецензурно отчитывает организаторов и заявляет о своем нежелании выступать, если последние не пойдут на его требования. Однако в этот раз возмущения певца оказались небеспочвенными и его многие поддержали.

Да пошла ты…

И совсем свежая история, произошедшая буквально на прошлой неделе в Санкт-Петербурге, где отмечалось 55-летие концертного зала «Октябрьский». На котором присутствовал в том числе и Киркоров. Как это принято, за кулисами к певцу подошли представители прессы, чтобы задать интересующие их вопросы.

Несмотря на усталость, артист согласился на интервью. Одна журналистка спросила об увлечениях артиста:

— Посещая разные города, есть у вас какая-то традиция, может, что-то вы привозите с собой оттуда на память или коллекционируете?

Артист признался, что ему нравится коллекционировать меню из ресторанов, которые он посещал. Журналистка неожиданно уточнила: «Тырите?». Поначалу певец не расслышал и попросил ее повторить фразу. Дама повторно озвучила вопрос. После это певец, выйдя из себя, сказал: «Да пошла ты в жопу!». И удалился в другую комнату.

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Ролик с этим эпизодом попал в Сеть и вызвал бурную реакцию. Многие поддержали Киркорова и сочли вопрос журналистки бестактным.