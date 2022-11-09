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Адвокат Меренкова рассказала, кто может рассчитывать на тринадцатую зарплату

Ирина Игнатенко
Общество
Адвокат Меренкова рассказала, кто может рассчитывать на тринадцатую зарплату
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Адвокат Мария Меренкова рассказала, в каком случае сотрудники, уверенные в своей эффективности, могут требовать новогоднюю премию у руководства.

По словам эксперта, тринадцатая зарплата — это как премия в соответствии с ч. 1 ст. 129 Трудового кодекса РФ. Премия — это стимулирующая выплата. Работодатель поощряет сотрудников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности.

Существуют и другие виды поощрений, они могут быть прописаны отдельно в трудовых договорах. В этом и кроется нюанс.

— Премия, предусмотренная ст. 191 ТК РФ, является правом работодателя, а не его обязанностью. Некоторые поощрения оформляются отдельными приказами, другие включены в систему оплаты труда. Таким образом, работник в случае отсутствия сведений в трудовом договоре и других локальных актов компании требовать 13-ю зарплату не имеет права, — отметила адвокат в комментарии «Невским новостям».

Так называемая тринадцатая зарплата — исключительно добровольная выплата, которую любая компания имеет право назначить по своему усмотрению. Ее размер также зависит от решения руководства. Об этом «Вечерней Москве» рассказала эксперт по трудовому праву Валентина Митрофанова.

Работа Зарплаты Премии
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