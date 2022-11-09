Адвокат Меренкова рассказала, кто может рассчитывать на тринадцатую зарплату

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Адвокат Мария Меренкова рассказала, в каком случае сотрудники, уверенные в своей эффективности, могут требовать новогоднюю премию у руководства.

По словам эксперта, тринадцатая зарплата — это как премия в соответствии с ч. 1 ст. 129 Трудового кодекса РФ. Премия — это стимулирующая выплата. Работодатель поощряет сотрудников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности.

Существуют и другие виды поощрений, они могут быть прописаны отдельно в трудовых договорах. В этом и кроется нюанс.

— Премия, предусмотренная ст. 191 ТК РФ, является правом работодателя, а не его обязанностью. Некоторые поощрения оформляются отдельными приказами, другие включены в систему оплаты труда. Таким образом, работник в случае отсутствия сведений в трудовом договоре и других локальных актов компании требовать 13-ю зарплату не имеет права, — отметила адвокат в комментарии «Невским новостям».

Так называемая тринадцатая зарплата — исключительно добровольная выплата, которую любая компания имеет право назначить по своему усмотрению. Ее размер также зависит от решения руководства. Об этом «Вечерней Москве» рассказала эксперт по трудовому праву Валентина Митрофанова.