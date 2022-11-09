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Собянин утвердил планы комплексного развития четырех бывших промзон в разных районах Москвы

Лейла Алиева
Город
Собянин утвердил планы комплексного развития четырех бывших промзон в разных районах Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичные власти приняли решение о комплексном развитии еще четырех бывших промзон в городе. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 9 ноября.

Первый участок находится в районе Соколиная Гора между Измайловским шоссе, Вольной улицей и Окружным проездом. На территории построят жилой квартал для переселения по программе реновации. Также здесь появится детский сад, гаражи, магазины и другие объекты. Благодаря реализации проекта в городе создадут 250 новых рабочих мест.

Второй участок расположен на Кусковской улице, владение 12. Специалисты построят здесь современный жилой квартал, в частности для переселения по программе реновации, а также магазины, кафе, скалолазный центр и многое другое. Это позволит создать более трех тысяч рабочих мест.

Третья территория — в Зеленограде в районе Силино, между путями Октябрьской железной дороги и проспектом Генерала Алексеева. Участок входит в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». На территории возведут современные объекты промышленного и общественного назначения, что позволит создать порядка двух тысяч рабочих мест.

Последний, четвертый участок, расположен в районе Солнцево между улицей Авиаторов, Производственной улицей и тупиковой веткой Киевского направления МЖД. Здесь планируется создать объекты общественно-делового назначения, включая физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и объекты здравоохранения. Благодаря этому появится около четырех тысяч рабочих мест, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В рамках комплексного развития в 2023 году начнется подготовка строительству на 15 территориях бывших промзон.

Район Новогиреево Сергей Собянин Район Соколиная Гора
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