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Ефимов: Инвесторы построят 19 социальных объектов на арендованных у города участках

Лейла Алиева
Город
Ефимов: Инвесторы построят 19 социальных объектов на арендованных у города участках
Фото: Пресс-служба

Инвесторы построят 19 социальных объектов на участках, арендованных у города по льготной ставке. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 9 ноября.

— С 2019 года по итогам аукционов город заключил с инвесторами 19 договоров аренды земельных участков общей площадью 12,1 гектара. В результате в Москве появится 125 тысяч квадратных метров недвижимости: физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения и культурно-досуговый центр, — рассказал он.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, множество договоров было заключено на строительство спортивных объектов, также в городе появится досуговый центр площадью чуть более двух тысяч квадратных метров.

Земельные участки также расположены во всех округах города, кроме ЦАО. Четыре здания возведут в ЮЗАО, по три — в ЮАО и ТиНАО. В ЮВАО, ЗАО и в Зеленограде построят по два объекта, а в остальных округах — по одному.

До этого столичное правительство внесло изменения в программу создания мест приложения труда. Теперь у девелоперов будет больше времени на реализацию некоторых проектов. Им также станет проще привлекать другие компании к строительству объектов для создания новых рабочих мест.

Инвестиции Максим Гаман Владимир Ефимов Москва
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