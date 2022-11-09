«Техноград» на ВДНХ проведет онлайн-курс по личностному развитию

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Бесплатный онлайн-курс по развитию личности «Эмоциональная компетентность» запустится на базе центра развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ.

В рамках учебной программы слушателей ожидают шесть теоретических вебинаров и итоговое онлайн-занятие.

По состоянию на 9 ноября в программе зарегистрировались 3,2 тысячи горожан.

— Занятия помогут овладеть навыками эмоциональной компетентности, которые необходимы как руководителям, так и рядовым сотрудникам столичных компаний для успешной карьеры, — рассказал глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Обучение будет проходить с 16:00 до 17:00. Первый вебинар запланирован на 11 ноября, а заключительное занятие — на 2 декабря.

Вести занятия будет практикующий психолог, тренер центра развития карьеры «Технограда» Марина Коробова, передали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» пригласил женщин на онлайн-курс «Смена деятельности. Как решиться на изменения, справиться со страхами и начать зарабатывать на том, что нравится».