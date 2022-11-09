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Эксперт оценил ситуацию с распространением птичьего гриппа

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт оценил ситуацию с распространением птичьего гриппа
Фото: Pexels

Ситуация с птичьим гриппом в этом году ничем не отличается от вспышек, которые регулярно происходят в мире. Об этом сообщил директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов.

По словам эксперта, небольшие вспышки заболевания происходят на постоянной основе. Чаще всего домашние птицы заражаются от диких перелетных.

Он отметил что все птицефабрики получили подробные рекомендации по профилактике заболевания.

Эксперт пояснил, что при первых случаях заражения изъятие птицы — самый надежный способ защиты.

— Никуда от этого не деться. Это ситуация, которая постоянно возникает, поэтому людям, которые содержат птицу, необходимо учитывать эти риски, — отметил эксперт в комментарии МИР 24.

Еще один опасный вирус для птиц ранее обнаружили на территории Великобритании. Здесь наблюдается вспышка парамиксовируса. У зараженных птиц искривляется шея, они испытывают проблемы с балансом и полетами. Вирус является смертельным, он представляет угрозу для домашней птицы, передает «Царьград».

Зону профилактики птичьего гриппа объявили ​​на всей территории Великобритании в связи с увеличением случаев заражения. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщил репортер Sky News Сэмюэл Осборн.

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