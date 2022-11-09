Кириенко рассказал о посещении Песковым Луганска

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Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков побывал в Луганской народной республике (ЛНР), где занимался обучением сотрудников СМИ и пресс-служб. Об этом в среду, 9 ноября, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

— Спасибо Дмитрию Сергеевичу, который сегодня ночью вернулся из Луганска, где проводил программу обучения для представителей средств массовой информации и пресс-служб Луганской и Донецкой народных республик, — цитирует заявление Кириенко на мероприятии общества «Знание» ТАСС.

До этого стало известно, что депутаты парламента ЛНР до конца нынешнего года рассчитывают принять новую конституцию региона. По словам спикера парламента республики Дениса Мирошниченко, новый главный закон региона не будет значительно отличаться от того, что восемь лет действовал на этой территории.

Он подчеркнул, что в ЛНР принимали конституцию в соответствии с минским переговорным процессом, как субъект международного права.

Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца по итогам референдумов о присоединении к стране ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. «Вечерняя Москва» собрала главные заявления российского лидера.