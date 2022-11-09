Участок Замоскворецкой линии метро закроют на полгода с 12 ноября

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Участок Замоскворецкой линии метро «Автозаводская» — «Орехово» закроют на полгода с 12 ноября в связи с реконструкцией тоннеля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 9 ноября.

— С 12 ноября ориентировочно в течение шести месяцев поезда Замоскворецкой линии метро не будут ездить на участке между станциями «Автозаводская» и «Орехово». Будем реконструировать тоннель для ваших безопасных и комфортных поездок: фактически построим новый 120-метровый участок тоннеля, — говорится в сообщении в Telegram-канале Дептранса.

На время ограничений на участке «Автозаводская» — «Орехово» будут ходить автобусы КМ1 и КМ2 от станции «Царицыно» до «Автозаводской» и от «Орехово» до «Автозаводской» соответственно. Кроме того, маршруты автобусов № е80 от Загорья до «Таганской» и № е85 от Каширского шоссе до метро «Добрынинская» будут усилены, при этом за проезд на них плата взиматься не будет.

Помимо этого, на маршрутах № е80, е85, м19, 831, 864 и с854 будут уменьшены интервалы, на № 844 и 852 будут ходить автобусы особо большого класса, а маршруты № е85, м77, м88, м89 и 888к будут продлены до ближайших станций метро и МЦД.

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В Дептрансе подчеркнули, что на время ограничений автобусы КМ будут переполнены, и в этом ключе призвали пассажиров пользоваться альтернативными маршрутами: Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской линиями метро, Московским центральным кольцом (МЦК), МЦД-2, Павелецким направлением МЖД и регулярным наземным транспортом.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что участок «Октябрьская» — «Новые Черемушки» на Калужско-Рижской линии метро открылся досрочно во вторник, 8 ноября.