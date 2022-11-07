Собянин: Участок от станции метро «Октябрьская» до «Новых Черемушек» откроется досрочно 8 ноября

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Участок «Октябрьская» — «Новые Черемушки» на Калужско-Рижской линии метро откроется досрочно во вторник, 8 ноября. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Ограничения были связаны с прокладкой тоннеля будущей Троицкой линии — строители уже завершили работы. На время строительства мы запустили бесплатные автобусы вдоль закрытого участка, сделали бесплатными два трамвайных маршрута, — рассказал он.

Троицкая линия метро будет проходить через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Также пассажиры смогут перейти на Калужско-Рижскую, Большую кольцевую, Сокольническую линии и МЦК, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Участок оранжевой ветки метро закрывали с 4 ноября из-за проведения строительных работ. Почти 150 тысяч пассажиров перевезли бесплатные компенсационные автобусы с момента закрытия участка Калужско-Рижской линии метро. На время ограничений на станциях «Новые Черемушки» и «Октябрьская» бесплатно раздавали чай, печенье и шоколад, а сотрудники ЦОМП помогали пассажирам построить маршрут.

Ежедневно на 213 информационных табло пассажирам показывали актуальную информацию об изменениях. Также были установлены 12 информационных щитов и 155 навигационных стелл.