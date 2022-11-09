Движение ограничат на нескольких участках в районе 5-го Войковского проезда с 14 ноября

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, 5-й Войковский проезд Карта всех событий

Движение будет ограничено на нескольких участках в районе 5-го Войковского проезда с 14 ноября по 31 марта по причине строительства инженерных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Так, в период с 01:30 до 05:30 14 ноября будет ограничен участок 5-го Войковского проезда в районе дома 18. Аналогичные ограничения ожидаются 21 декабря. Для транспорта будет недоступна одна полоса с частичным закрытием движения.

При этом с 21 декабря по 1 февраля ограничения ожидаются круглосуточно.

На участке 5-го Войковского проезда в районе дома 17 по 3-й Радиаторской улице ограничения также ожидаются круглосуточно в период с 14 ноября по 20 декабря.

В Дептрансе добавили, что также будет ограничен участок местного проезда от дома 12 до дома 8, корпус 1. Там транспорт не сможет проезжать 21 марта с 10:30 до 05:30 и с 21 марта по 31 марта круглосуточно.

До этого сообщалось, что участок Замоскворецкой линии метро «Автозаводская» — «Орехово» закроют на полгода с 12 ноября в связи с реконструкцией тоннеля.