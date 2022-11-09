Жители Подмосковья стали чаще болеть кишечными инфекциями

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В сентябре текущего года в Московской области было зафиксировано 1,8 тысячи случаев заболевания острыми кишечными инфекциями. Это в три раза больше, чем в сентябре прошлого года. Об этом «Вестям Подмосковья» сообщили в пресс-службе Мосстата.

При этом в сентябре было более чем на треть меньше случаев заболевания острыми кишечными инфекциями, нежели в августе этого года.

Также сообщается, что заболеваемость гепатитом А выросла на 44 процента, а гепатитом С снизилась на 80,9 процента по сравнению с прошлым сентябрем. Увеличилось в 2,5 раза число заболеваний коклюшем.

Кроме того, часто врачи диагностируют острые инфекции верхних дыхательных путей — более 185 тысяч случаев.

Эксперт отмечают снижение заболеваемости сифилисом в регионе.

О том, как восстановить кишечник после различных вирусных инфекций, рассказал врач доказательной медицины Олег Абакумов.