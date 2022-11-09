Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Жители Подмосковья стали чаще болеть кишечными инфекциями

Ирина Игнатенко
Общество
Жители Подмосковья стали чаще болеть кишечными инфекциями
Фото: depositphotos

В сентябре текущего года в Московской области было зафиксировано 1,8 тысячи случаев заболевания острыми кишечными инфекциями. Это в три раза больше, чем в сентябре прошлого года. Об этом «Вестям Подмосковья» сообщили в пресс-службе Мосстата.

При этом в сентябре было более чем на треть меньше случаев заболевания острыми кишечными инфекциями, нежели в августе этого года.

Также сообщается, что заболеваемость гепатитом А выросла на 44 процента, а гепатитом С снизилась на 80,9 процента по сравнению с прошлым сентябрем. Увеличилось в 2,5 раза число заболеваний коклюшем.

Кроме того, часто врачи диагностируют острые инфекции верхних дыхательных путей — более 185 тысяч случаев.

Эксперт отмечают снижение заболеваемости сифилисом в регионе.

О том, как восстановить кишечник после различных вирусных инфекций, рассказал врач доказательной медицины Олег Абакумов.

Подмосковье Здоровье Инфекции
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Никита Миронов
Никита Миронов

Российский вариант «культуры отмены»

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Все мнения
О проекте