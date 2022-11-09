ФСБ рассказала подробности о разоблачении украинского шпиона Штыбликова

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ФСБ рассказала подробности о разоблачении полковника Главного управления разведки Минобороны Украины Дмитрия Штыбликова. Об этом стало известно в среду, 9 ноября.

По информации ведомства, после вхождения Крыма в состав Российской Федерации Штыбликов, будучи сотрудником украинской разведки, остался на полуострове и получил российское гражданство. После этого он устроился работать на гражданскую позицию в одну из воинских частей Черноморского флота, откуда передавал секретные данные своему истинному начальству.

После этого Штыбликов подготовил вместе с сообщниками серию взрывов на объектах гражданской инфраструктуры Крыма и Черноморского флота.

За свои деяния Дмитрий Штыбликов осужден за государственную измену на 19 с половиной лет колонии строгого режима по совокупности с назначенными ему в 2017 году пятью годами за организацию теракта, сообщили на сайте ЦОС ФСБ.

Штыбликова вместе с подельниками задержали осенью 2016 года. При себе мужчины имели оружие и взрывчатку.