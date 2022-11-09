Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом в среду, 9 ноября, сообщает Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе главы Белоруссии.

— Лукашенко и Путин накануне вечером поговорили по телефону, — говорится в сообщении.

По данным канала, главы государств обсудили вопросы относительно предстоящего заседания ОДКБ, отношения между Россией и Белоруссией, в том числе сотрудничество в отрасли торговли и экономики. Кроме того, президенты утвердили график встреч до конца текущего года, отмечается в Telegram-канале.

31 октября Александр Лукашенко сообщил, что в ближайшее время встретится с президентом России Владимиром Путиным. По словам белорусского лидера, во время встречи главы государство подведут итоги этого года и спланируют задачи на предстоящий год.

9 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что планирует обсудить на саммите «Большой двадцатки» с российским коллегой Владимиром Путиным поставки зерна из РФ в нуждающиеся страны.