Эрдоган планирует обсудить с Путиным поставки российского зерна в рамках G20

Фото: Администрация президента РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить на саммите «Большой двадцатки» с российским коллегой Владимиром Путиным поставки зерна из РФ в нуждающиеся страны. Об этом в среду, 9 ноября, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.

— Детали по этому вопросу президент Эрдоган, как известно, в предстоящую неделю в Индонезии состоится саммит лидеров G20. Там на встрече с уважаемым господином Путиным вновь поставит на повестку этот вопрос, после чего процесс ускорится, — рассказал он интервью телеканалу A haber.

4 ноября Эрдоган объявил, что Турция и Россия договорились о бесплатных поставках зерна нуждающимся странам. Он добавил, что обсудил этот вопрос с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

От участия в саммите G20 в случае приезда Владимира Путина отказался президент Украины Владимир Зеленский. Тем не менее сама Украина, добавил он, к предстоящему саммиту готова.

Президент США Джо Байден в свою очередь заявил, что не видит никакого смысла во встрече с Путиным на саммите G20. Однако есть одна тема, по словам американского лидера, которую они могли бы обсудить.