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Молодой человек выхватил телефон у москвички в центре столицы и сбежал

Степан Жирнов
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Молодой человек выхватил телефон у москвички в центре столицы и сбежал
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Россия, Москва, улица Маросейка Карта всех событий

Молодой человек выхватил телефон из рук женщины в центре столицы и сбежал. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в среду, 9 ноября.

По его словам, злоумышленник подбежал к 36-летней москвичке на улице Маросейка, выхватил гаджет из рук женщины и скрылся. Материальный ущерб составил 64 тысячи рублей. Пострадавшая обратилась в полицию.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Подозреваемого задержали в результате оперативно-розыскных действий на Открытом шоссе. Им оказался 18-летний гость столицы. Мобильный телефон к моменту поимки он успел продать, а деньги потратил на личные нужды.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Фигурант находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Другое ограбление произошло в центре столицы на улице Новокузнецкая. Злоумышленник избил мужчину, после чего достал из его карманов деньги и документы и сбежал.

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