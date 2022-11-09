Психотерапевт Мансурова рассказала, как помочь себе при сильном стрессе

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Психотерапевт, онкопсихолог, диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова рассказала, как человек может помочь себе при сильном стрессе.

Первое, что нужно сделать — уделить внимание дыханию.

— Дышим по схеме: глубоко вдохнуть через нос, выдохнуть через рот, при этом выдох должен быть длиннее вдоха в три раза, — отметила Мансурова в комментарии aif.ru.

Также полезно будет принять ванну с магниевой солью. Такая соль снижает активность гормонов стресса. После ее растворения в теплой воде она проникает через кожу и усваивается организмом.

Еще один способ помочь себе в стрессовой ситуации — ароматерапия. Стоит выбрать эфирные масла мяты и лаванды. Такие травы используют, когда надо расслабиться, снять мышечные спазмы, повышенную тревожность.

До этого психотерапевт Ирина Крашкина отметила, что во время стресса у человека повышается давление, учащается сердечный ритм и появляется чувство нехватки воздуха. У некоторых нарушается работа почек и желудочно-кишечного тракта, развивается псориаз, передает Nation news.

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