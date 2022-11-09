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Приметы и советы

Назван самый опасный камчатский вулкан

Ирина Игнатенко
Общество
Назван самый опасный камчатский вулкан
Фото: Pixabay

Среди камчатских вулканов наибольшую опасность представляет Авачинский. Об этом заявил профессор кафедры петрологии и вулканологии геологического факультета МГУ Павел Плечов.

Эксперт отметил, что извержения этого вулкана происходят довольно редко, но он расположен близко сразу к нескольким городам — Петропавловску-Камчатскому, Вилючинску и Елизову. Кроме того, в этом районе есть дачи и поселки. Поэтому этот вулкан представляет опасность для населения.

Плечов посетовал на то, что не все жители следуют рекомендациям специалистов и продолжают строить дома в тех местах, которые в случае извержения могут быть погребены под лавой.

Среди опасных вулканов также названы Корякский и Безымянный. Катастрофическое извержение последнего произошло в 1956 году, с тех пор он извергается примерно дважды в год, передает «Радио 1».

Неделей ранее вулкан Безымянный извергнул десятикилометровый столб пепла. Он распространился по курсу Камчатского залива, населенных пунктов на его пути не фиксировалось, передает ФАН.

Австралийским специалистам из Университета Монаша удалось установить, как образовался на острове Гавайи вулкан Килауэа, который считается самым активным на Земле.

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