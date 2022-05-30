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Ученые установили, как происходило формирование самого активного вулкана Земли

Ирина Игнатенко
Общество
Ученые установили, как происходило формирование самого активного вулкана Земли
Фото: Pixabay

Австралийским специалистам из Университета Монаша удалось установить, как образовался вулкан Килауэа на острове Гаваий, который считается самым активным на Земле, сообщает МИР 24.

Как отмечают ученые, этот вулкан относится к щитовым, то есть появившимся в процессе собственных извержений. В подобных случаях магма, растекаясь по большой площади, образует обширный, но не слишком высокий вулкан.

В ходе исследований геологам удалось установить, что очаг активности вулкана расположен на глубине от 90 до 150 километров.

Таким образом, выяснилось, что Килауэа не только самый активный на Земле, но и обладающий самой глубоко расположенной магматической камерой среди всех вулканов.

По словам специалистов, данный вулкан возник 210-280 тысяч лет назад на океаническом дне в юго-восточной части побережья.

Ранее, с 10 на 11 февраля 2022 года, в Италии произошло мощное извержение одного из самых высоких действующих вулканов в Европе.

Источник: mir24.tv

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